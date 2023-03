Virginie Ranger-Beauregard se livre sur sa vie amoureuse avec Pier-Luc Funk

« Vu que j’habite avec mon chum, […] je vis vraiment beaucoup d’intimité, pas uniquement sexuelle, avec mon chum. Pour moi, même une soirée normale à écouter une série, pour moi c’est une soirée en amoureux! Parce qu’on a une complicité, on est tout le temps en train de rire, on se donne beaucoup d’affection, on aime les mêmes choses et on se contente de peu. On dirait que mes soirées au quotidien sont des soirées en amoureux!

On "fit" très bien ensemble. […] On a la même source. Donc je pense qu’on a une grande compréhension l’un de l’autre. On aime les mêmes choses, on se fait rire. On vient de la même place. Je n’ai pas à m’expliquer, il n’a pas à s’expliquer. On se comprend! »

Pier-Luc Funk et Virginie Ranger-Beauregard sont en couple depuis 2019. Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge des Gémeaux en septembre la même année.