Le fils de Tammy Verge décroche un rôle majeur à la télévision!

Plus récemment, il a fait des apparitions remarquées dans des séries à succès comme District 31, Toute la vie et STAT, où il a même partagé l'écran avec sa célèbre maman. C’est ce qu’on appelle une affaire de famille, non?

Parlant de famille, ce nouveau projet lui permettra aussi de jouer avec son beau-père, Antoine Vézina, rien de moins! Avouez que les soupers du dimanche soir doivent être assez animés chez les Verge-Vézina...

Dans cette 12e saison de LOL, repensée et boostée à bloc, Thomas et ses complices Cathleen Rouleau, Emi Chicoine, Fayolle Jean Jr, Monika Pilon, Louis Carrière, Benoit Mauffette et Schelby Jean-Baptiste promettent des sketchs encore plus fous, des effets spéciaux qui sortent de l’ordinaire et une tonne d’énergie qui va faire lever votre salon!