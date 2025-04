Jeff Boudreault cloue le bec à une internaute après un commentaire haineux

Eh oui, une internaute, qui avait visiblement passé une mauvaise journée, lui a lancé tout de go: «…vous autres, les criss d’artisss, qui servez à rien, vous êtes tous pour le Bloc…»!

Ouff...

Un message aussi méprisant qu’ignorant, auquel Jeff a décidé de répondre avec calme, élégance… et une bonne dose d’émotion!

Dans une publication devenue virale publiée sur Facebook, il remet les pendules à l’heure avec une liste éloquente de noms qui résonnent dans le cœur des Québécois:

«« LES CRISS D’ARTISSS… »

Il est toujours préférable de ne pas répondre aux messages haineux sur les réseaux sociaux mais ce matin, à quelques jours de la fin de la campagne, c’était plus fort que moi, je devais le faire. Je devais répondre par loyauté envers mes pairs, loyauté envers ceux qui comprennent, loyauté envers qui nous sommes.

Je sais aussi qu’on ne devrait pas effacer les messages malveillants sur nos comptes car ça fruste ceux qui les écrivent. Mais permettez-moi de prioriser

la santé mentale de mes enfants plutôt que la haine de certains.

Une dame m’a écrit: « …vous autres, les criss d’artisss, qui servez à rien, vous êtes tous pour le Bloc… » et bla bla bla et bla bla bla…

Je vous répondrai calmement et simplement . Madame, « les criss d’artisss » c’est Marie Laberge que vous lisez paisiblement sur la plage. C’est Jean-Pierre Ferland qui vous chante « Une chance qu’on ça » à votre mariage. C’est Vincent Vallières qui chante « On va s’aimer encore » à votre 50ieme anniversaire de ce dit mariage . Et ce sera Fred Pellerin qui vous chantera « Je m’envollerai » lors de votre dernier tour de piste. Ou encore Ariane, Luce et Garou qui vous feront danser lors d’une fête.

« Les criss d’artisss » ce sont eux qui un 20 mars 1995 ont rassemblé 4 098 000 Québécois devant leur petit écran. Ce sont des Denis, Céline et un Cirque hautement impressionnant qui nous représentent fièrement à l’international.

Ce sont Michel-Marc, Anaïs et Fanny qui vous feront rire, pleurer et vous remettront en question lors d’une soirée au théâtre.

Ce sont une multitude d’humoristes qui vous remontent le moral en ces temps plus difficiles.

C’est une Brigitte Lafleur qui agrémentera votre salon avec une de ses magnifiques toiles…

La culture, Madame, c’est 17.4 milliards de dollars par année et 178 000 emplois au Québec. Plus que l’industrie du bois ou de l’aluminium. La culture, nous la portons à bout de bras, nous les artistes québécois et en sommes excessivement fiers. Elle protège notre langue et définit d’où on vient, où on est et où on s’en va. Être contre les artistes québécois, c’est être contre sa propre culture et de surcroît, renier qui vous êtes et ce, peu importe l’allégeance politique.

Le but de ce message n’est pas d’être vaniteux mais bien de vous démontrer que nous sommes un maillons de la chaîne économique et nous contribuons comme bien des secteurs à rendre le Québec plus prospère.

Artistes, soyez fiers et continuez de vous tenir debout. »