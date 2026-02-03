Le fils de Serge Postigo et de Marina Orsini souligne le début d’un grand chapitre

Le fils et la mère sur scène au même moment

Sa maman, Marina Orsini est toujours actuellement sur scène, au Québec, avec son spectacle Reconstruire les saisons. En entrevue avec Noovo Moi l’an dernier, elle avait d’ailleurs déjà partagé son désir de chanter un jour avec son garçon: «Il y aurait tellement de choses à dire et à chanter aussi, puis un dialogue à avoir», nous avait-elle confié. En outre, la chanteuse avait dévoilé que son Thomas travaillait sur son premier album et qu’il avait beaucoup de talent pour l’écriture. Revoyez l’entrevue ici.

