Le fils de Serge Postigo et de Marina Orsini souligne le début d’un grand chapitre

Début du contenu principal.
Serge Postigo et Marina Orsini ont de quoi être fiers de leur fils Thomas Postigo. Ce dernier vient tout juste de débuter les spectacles de la comédie musicale La Légende de Monte-Cristo en France. Voyez son émerveillement sur les sublimes photos ci-dessous.
Alors que la comédie musicale La Légende de Monte-Cristo a débuté, il y a quelques jours au Dôme de Paris, une tournée est également prévue partout en France! Thomas Postigo fait partie de la distribution. Découvrez les images qu’il a publiées sur son Instagram pour saluer le coup d’envoi de cette aventure avec les autres artistes.
C’est son père, Serge Postigo, qui s’occupe d’ailleurs de la mise en scène de ce théâtre musicale qui nous fait retourner dans les années 1815. Une histoire d’amour complètement brisée entre un capitaine du nom d’Edmond Dantès et de sa douce Mercédès. Injustement emprisonné, le jeune homme réussira à s’enfuir, quelques années plus tard, complètement assoiffé de vengeance envers ceux qui l’ont envoyé en prison. La tragique histoire se déplacera partout en France et même en Suisse dans les prochains mois.
Sa maman, Marina Orsini est toujours actuellement sur scène, au Québec, avec son spectacle Reconstruire les saisons. En entrevue avec Noovo Moi l’an dernier, elle avait d’ailleurs déjà partagé son désir de chanter un jour avec son garçon: «Il y aurait tellement de choses à dire et à chanter aussi, puis un dialogue à avoir», nous avait-elle confié. En outre, la chanteuse avait dévoilé que son Thomas travaillait sur son premier album et qu’il avait beaucoup de talent pour l’écriture. Revoyez l’entrevue ici.
Vous aimerez aussi: