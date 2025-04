Le fils de Mahée Paiement est la copie conforme de son père, voyez les photos

Une relation harmonieuse

Quoiqu’ils sont séparés depuis 2019, Jean-François Comeau et Mahée Paiement ont une relation et une garde partagée harmonieuses pour leurs enfants Eva, Gabriel et Philippe.

À la fin de 2024, la comédienne avait d’ailleurs souhaité un joyeux anniversaire à son ex, dévoilant un montage adorable de famille et souhaitant «bonne fête au meilleur papa».