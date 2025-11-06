La fille de Charles Hamelin et Geneviève Tardif fait ses premiers pas comme mannequin

Geneviève Tardif a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Dans une story Instagram, elle a partagé une photo de la petite Ludivine accompagnée du message:

«Oui oui! C’est Ludivine pour l’Aubainerie du temps des fêtes! Première expérience comme mini mannequin.»

Il s’agissait donc d’une grande première pour la plus jeune fille du clan Hamelin, qui pose pour la première fois pour une marque.