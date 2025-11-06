La fille de Charles Hamelin et Geneviève Tardif fait ses premiers pas comme mannequin

Début du contenu principal.
Ludivine, la fille de Charles Hamelin et Geneviève Tardif, a vécu sa toute première expérience de mannequinat.
Plusieurs fans l’ont d’ailleurs reconnue dans une publicité d’une grande chaîne de magasins québécoise.
Geneviève Tardif a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Dans une story Instagram, elle a partagé une photo de la petite Ludivine accompagnée du message:
«Oui oui! C’est Ludivine pour l’Aubainerie du temps des fêtes! Première expérience comme mini mannequin.»
Il s’agissait donc d’une grande première pour la plus jeune fille du clan Hamelin, qui pose pour la première fois pour une marque.
Ludivine est donc en vedette sur le site de L’Aubainerie, dans la section enfants et bébés.
Elle y apparaît absolument adorable, vêtue d’une petite robe rouge et posant aux côtés d’un immense cadeau doré.