La fille de cet ex-couple de célébrités était à Osheaga

Rappelons que Kim Kardashian et Kanye West ont eu 4 enfants ensemble: North, 12 ans, Saint, 9 ans, Chicago, 7 ans, et Psalm, 6 ans.

La vedette de la téléréalité Keeping up with the Kardashians et le rappeur ont été mariés pendant 6 ans. Ils se sont séparés en 2021.