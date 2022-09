Normand Brathwaite : ce moment de complicité avec son petit-fils vous fera craquer

En légende, Elizabeth Blouin-Brathwaite a écrit : «Cours d’harmonica avec grand-papa. Mon cœur fond.»

Notre coeur fond, nous aussi!

Rappelons que c'est en juin 2020 que le petit garçon venait au monde, comblant ses parents de bonheur et, au passage, ses grands-parents. La petite famille semble depuis filer le parfait bonheur depuis et on adore les suivre sur les réseaux sociaux!