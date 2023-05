Découvrez la nouvelle émission animée par Félix-Antoine Tremblay!

Un nouveau projet télé excitant pour notre Fantastique de Rouge préféré!

Félix-Antoine Tremblay saute à pieds joints dans l’actualité scientifique pour les jeunes en animant Curium, une série dynamique qui s’inscrit dans le sillage du magazine jeunesse éponyme.

Dans la série Curium, Félix-Antoine s'intéresse à l’univers dans lequel nous vivons qu’il tente de mieux connaître et de comprendre. Curieux de science, de nature, de techno, Félix-Antoine s’interroge sur certains phénomènes et concepts scientifiques et leurs impacts sur l’avenir du monde. Sommes-nous les seuls êtres vivants dans l’univers? Pouvons-nous déjouer la nature? Les robots nous remplaceront-ils un jour? Faut-il mettre fin au plastique? Et tant d’autres questions qui sauront susciter l’intérêt des jeunes et des familles... Félix-Antoine parcourt le Québec et les environs afin de rencontrer des experts, d’explorer différents thèmes et de décortiquer les découvertes scientifiques de façon simplifiée, imagée et captivante.