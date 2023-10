Safia Nolin chante avec une star internationale à Belle et Bum

TALK, dont le vrai nom est Nicholas Durocher, a fait sensation avec son single Run Away to Mars en 2022. Il est reconnu pour sa musique évocatrice et ses performances captivantes.

Cette soirée promet d'être une célébration de la musique et du talent québécois, avec l'ajout spécial d'une star internationale. Belle et Bum nous réserve une émission inoubliable qui restera gravée dans les mémoires des amateurs de musique.

