Félix-Antoine Tremblay dévoile les magnifiques rénos de sa cuisine

Les vieilles maisons sont de plus en plus rares au Québec: les acheteurs ont souvent tendance à les acheter pour ensuite les démolir afin d’en construire des nouvelles qui sont beaucoup plus adaptées aux besoins d’aujourd’hui.

Pour l’animatrice et comédienne Karine Vanasse, ce n’est toutefois pas l’objectif qu’elle avait en tête lorsqu’elle a acheté sa maison construite dans les années 1870.

Bien que sa nouvelle demeure avait besoin de plusieurs rénovations qu’on pourra découvrir dans sa nouvelle émission diffusée sur les ondes de Canal Vie, Karine n’a pas baissé les bras pour mettre sa maison à son image.

En savoir plus

Vous aimerez aussi: