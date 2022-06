Le fabuleux printemps de Marie-Lyne: les invités de la semaine du 13 juin

Ce qui se passe au chalet reste au chalet! Marie-Lyne discute du hockey, de la vie de fan de sports et des premiers choix avec Chantal Machabée.



Avec Erich Preach et les jeunes et vieux sages du Club des AA, on se demande à quel âge il faut commencer et cesser de faire le party. Notre collaboratrice Mona de Grenoble aide Laurent Paquin à préparer sa cour pour l’été.