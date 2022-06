Voici les séries et les films à surveiller en juin sur Disney+.

1er, 8, 15 et 22 juin - Obi-Wan Kenobi, part 3, 4, 5, 6 (2022)

1er juin - Glee, saisons 1 à 6

8, 15, 22, 29 juin - Ms. Marvel, épisodes 1, 2, 3, 4

10 juin - Beyond Infinity: Buzz and the Journey to Lighyear (documentaire)

15 juin - Family Reboot, saison 1

15 juin - Grown-ish, saison 4

17 juin - Big Shot, saison 1

22 juin - G.O.A.T., saison 1

24 juin - Rise, film 2022

29 juin - Baymax, saison 1

Vous aimerez aussi: