Charlotte Cardin en perfo dans vos télés pour la Fête du Canada!

Le spectacle télévisé de la fête du Canada 2022 sera animé par Isabelle Racicot et Ali Hassan.

Outre Charlotte Cardin, on pourra voir des performances musicales de Walk Off The Earth, Ariane Moffatt , Salebarbes, Sebastian Gaskin, Sarahmée, Cindy Bedard, Riit, Gurdeep Pandher en direct du Parc des Plaines-LeBreton à Ottawa.

Plusieurs autres artistes se joindront à la fête à distance, dont Samian à Montréal.

Le spectacle sera diffusé à ICI TÉLÉ, CBC Television et CBC Gem à 20h le 1er juillet prochain.