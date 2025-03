Excellente nouvelle pour René Simard et ses collègues

Cette adaptation québécoise de l'oeuvre française est mise en scène par André Robitaille.

Laurent Paquin incarne le «con» François Pignon, Normand D'Amour campe M. Brochant et René Simard joue son meilleur ami, Juste Leblanc.

Voici le synopsis de cette comédie classique:

Chaque semaine, Pierre Brochant (Normand D'Amour) et ses amis organisent un dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il a déniché la perle rare, un con de classe mondiale, François Pignon (Laurent Paquin), un fonctionnaire au ministère des Finances et passionné de maquettes en allumettes. Ce qu'il ignore, c'est que Pignon est passé maître dans l'art de déclencher des catastrophes.

Les billets pour les nouvelles supplémentaires seront mis en vente ce vendredi à 10h sur gestev.com et le placedesarts.com.