Un ex-académicien brille à l'international avec son court-métrage

L'ancien finaliste de Star Académie 2009, Pascal Chaumont, s'impose aujourd'hui sur la scène cinématographique mondiale avec son court-métrage Un nœud dans le bois.

Co-écrit avec son amoureuse Aline Viens, ce film poignant vient d'obtenir sa dixième sélection en festival, confirmant l'ampleur de son succès.

Depuis ses premières projections au Canada (TINFF, Oakville Festivals of Film and Art), le film a traversé les frontières pour toucher les spectateurs de Grèce (Kymata Film Festival, Euboea International Short Film Festival), des États-Unis (International Film Festival), et de la France (French Duck Film Festival, Festival International du Film Indépendant, Le Chouette Festival).