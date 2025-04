Michèle Richard vole la vedette dans cette pub pour le resto de Cathy Gauthier

Il y a deux ans, Cathy Gauthier annonçait avoir eu l'occasion d'investir dans ce restaurant qu'elle adore:

«C’est un très bel endroit avec une immense terrasse. J’ai investi avec Jean Benoit Hinse et Michel Bérubé, un couple d’amis en qui j’ai vraiment confiance. Je suis contente de participer à ce projet immense, parce que c’est encore plus hot que ce que j’avais imaginé. J’y vais souvent. Et il y a une super belle boutique dans laquelle on peut acheter des produits faits par les gens du coin.»

