Eugénie Bouchard et son frère séjournent dans une suite à plusieurs milliers de dollars la nuit

En voyage sur les Îles vierges britanniques

Pour les curieux, sachez que les deux Bouchard sont en visite à Spanish Town, une ville située sur les Îles Vierges britanniques.

Ils séjournaient à l’hôtel luxueux (et très dispendieux) Rosewood Little Dix Bay, un complexe situé à Virgin Gorda.

C'est un refuge isolé et raffiné qui allie élégance caribéenne, isolement et beauté naturelle sur l'une des plus belles plages de sable blanc des Caraïbes.

Il propose des hébergements de luxe, tous avec vue sur l'océan. Bref, un endroit rêvé pour décompresser en famille et s’amuser.