Eugénie Bouchard et son frère séjournent dans une suite à plusieurs milliers de dollars la nuit

Début du contenu principal.
Eugénie Bouchard nous a présenté des images inédites et festives d’un luxueux voyage fait avec son frère William, ajoutant quelques degrés à nos froides journées d’hiver.
C’est sur ses réseaux sociaux que la joueuse de tennis à la retraite a effectivement partagé un montage dynamique résumant son séjour à l’ouest de Porto Rico.
Frère et sœur semblent avoir eu beaucoup trop de plaisir au soleil, enfilant les moments à la plage, les activités sur l’eau et les matchs de tennis et de pickleball.
En légende, celle qu’on surnomme Genie a inscrit: «Ceci est le signe que vous attendiez pour faire un voyage avec votre frère ou votre sœur.»
Pour les curieux, sachez que les deux Bouchard sont en visite à Spanish Town, une ville située sur les Îles Vierges britanniques.
Ils séjournaient à l’hôtel luxueux (et très dispendieux) Rosewood Little Dix Bay, un complexe situé à Virgin Gorda.
C'est un refuge isolé et raffiné qui allie élégance caribéenne, isolement et beauté naturelle sur l'une des plus belles plages de sable blanc des Caraïbes.
Il propose des hébergements de luxe, tous avec vue sur l'océan. Bref, un endroit rêvé pour décompresser en famille et s’amuser.
Les prix varient dépendant de la chambre et du nombre de pièces, mais tourne autour des 2500$ CAD la nuit pour un lit king, 11 000$ CAD pour la suite de deux chambres et… 39 000$ CAD la nuit pour la villa de 5 chambres.
Voici donc un «petit» luxe que tous les frères et sœurs ne peuvent pas s’offrir!