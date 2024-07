PHOTOS: Kim Lévesque-Lizotte, Éric Bruneau et leur petite Margot en vacances dans le Maine

La petite famille n'était pas seule dans cette aventure; ils étaient entourés de leurs amis proches Anne-Élisabeth Bossé, Marylène Gendron et Suzie Bouchard, rendant le voyage encore plus spécial et mémorable.

Le programme de ces vacances idylliques était chargé de moments de bonheur simples mais précieux: baignades rafraîchissantes dans l'océan, dégustations de délicieux homards locaux et fruits de mer, éclats de rire partagés, journées passées à se prélasser sur la plage et soirées à admirer de somptueux couchers de soleil.

Chaque journée était un mélange parfait de détente et de plaisir, créant des souvenirs inoubliables pour Kim, Éric, Margot et leurs amis.