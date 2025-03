Véronic DiCaire est en deuil

Accompagnant ses mots de tendres clichés en compagnie de son amie, Véronic a décrit avec émotion la place unique que Fatiha occupait dans sa vie. Son départ, empreint de discrétion, reflète parfaitement sa personnalité humble et bienveillante.

«Heureusement, j’ai pu t’attraper lors de notre dernière télé pour te dire ‘je t’aime’, parce que je t’aimais beaucoup, Fatiha.»

Véronic s’est également remémoré ces moments précieux où Fatiha la maquillait, transformant chaque séance en une véritable parenthèse de douceur et de connexion.

«Quand tu me maquillais, tu me laissais déposer ma main sur ta taille pour me poser et m’ancrer à ta sagesse. L’attention que tu portais à ton travail me laissait toujours sentir comme si j’étais le plus beau des canevas. Tu parlais du maquillage, de la ‘matière’, comme une artiste peintre… toujours à la recherche de la bonne couleur, de la bonne lumière.»