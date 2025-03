Martin Vachon de Big Brother Célébrités remet son costume de bébé, voici pourquoi

Petit rappel : lors de son séjour dans la maison cette année, Martin avait écopé d’une punition pas piquée des vers. Pendant 7 jours, il a dû marcher à quatre pattes, se faire nourrir par ses colocs et rester assis dans une énorme chaise de bébé. Un supplice qu’il n’est pas près d’oublier (et nous non plus, honnêtement).

Mais plutôt que de tirer un trait sur cette humiliation télévisée, Martin l’a assumée jusqu’au bout, avec une bonne dose d’autodérision, dans une vidéo promo complètement déjantée.