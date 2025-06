Dans une publication empreinte de chagrin, le théâtre souligne la perte d’un homme profondément engagé, à la fois créateur passionné, enseignant dévoué et grand rassembleur du milieu artistique.

«C’est avec une profonde tristesse et un immense désarroi que nous devons dire au revoir à notre directeur artistique des 11 dernières années, précieux collègue, puissant créateur et inestimable ami.



Aujourd’hui, vendredi 6 juin 2025, l’homme de théâtre Claude Poissant est décédé des suites de complications cardiaques, à l’âge de 69 ans, entouré de sa famille et de ses proches!», peut-on lire. Il laisse derrière lui une empreinte indélébile, tant humaine qu’artistique.

Pendant près de 50 ans, Claude Poissant a fait rayonner le théâtre sous toutes ses formes. Sa carrière a été marquée par une étonnante polyvalence: comédien, auteur, adaptateur, animateur, mais surtout metteur en scène audacieux et directeur artistique inspirant. Parmi ses œuvres les plus marquantes, on retrouve Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard, Marie Tudor de Victor Hugo, Mutantès de Pierre Lapointe, L’orangeraie de Larry Tremblay, Hurlevents et Bienveillance de Fanny Britt ou encore Le traitement de Martin Crimp.