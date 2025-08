Emmanuel Bilodeau fier de son fils Siméon, qui part étudier à Jonquières

« Il a fini le secondaire cette année et c’est son voyage de récompense. Il a atterri au Portugal, où il fait le plus chaud, et après, il va aller en Espagne et en Angleterre. Il va là trois semaines, et après ça, il part à Jonquière pour étudier pendant trois ans en Art et technologie des médias, production télé-cinéma. C’est ça qui l’intéresse », a-t-il expliqué avec fierté au magazine Échos Vedettes.

Une décision qui ne surprend pas vraiment, quand on connaît la fibre artistique qui coule dans les veines de la famille Bilodeau-Cochrane! Siméon a clairement hérité de la curiosité et de la passion de ses parents pour le monde des arts et de la communication.

Rappelons qu’on avait eu le plaisir de croiser Siméon et sa sœur Philomène la semaine dernière sur le tapis rouge de la première mondiale du film Anni Kiri, réalisé par Francis Bordeleau, dans le cadre du Festival Fantasia à Montréal. Une rare sortie familiale!