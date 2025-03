Emmanuel Auger multiplie les projets et jouera dans un film sur l’enlèvement de Cédrika Provencher

Emmanuel Auger n’a pas une minute à lui ces temps-ci! L’acteur et animateur enchaîne les projets, tant sur les plateaux de tournage qu’à l’animation d’événements.

Lors de la première de Mondes disparus, il est apparu tout sourire, entouré de sa belle et grande famille:

«Je suis avec mes filles, Livia, la plus jeune, et Daphnée, la plus vieille, qui est accompagnée de son conjoint, Maxime, et des deux enfants de ce dernier. Ce sont mes petits-enfants par procuration. Je les ai pris bien élevés, sur le bord d’entrer au secondaire! (rires) Il y a aussi ma blonde, Carolyn, et son fils, Gabriel», a-t-il confié avec humour.