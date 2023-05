Émily Bégin revient sur la tempête des Gémeaux: «C'est l'homme que j'aime»

«Dans la vie on fait des trucs, puis on apprend. C’est l’homme que j’aime. Tu évolues avec ton amoureux. Tu grandis», a déclaré l'épouse de Guillaume Lemay-Thivierge au sujet de la tempête des Gémeaux.

Après cette déclaration, Jean-Philippe Wauthier a demandé aux amoureux si leur mariage avait amélioré leur couple. Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge ont répondu ceci en choeur:

«Nous on a passé beaucoup de tests. On a déménagé 8 fois en 8 ans. On a des familles recomposées.»

Ils sont aujourd'hui plus forts, et très heureux! On leur souhaite beaucoup de bonheur.