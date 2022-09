Guillaume Lemay-Thivierge monte sur scène et crée un immense malaise en direct des Gémeaux

Guillaume Lemay-Thivierge a créé un malaise lors des Prix Gémeaux ce dimanche.

Alors que Véronique Cloutier allait présenter un prix, le comédien est monté sur la scène de façon imprévue pour s'adresser au public. Un peu confuse, l'animatrice lui a laissé la parole.

Ce dernier a alors parler de façon décousue de l'importance de voter aux prochaines élections provinciales puis de la controverse dans laquelle il a été impliquée l'an dernier.

« Que vous le vouliez ou non, nous sommes tous des influenceurs, c'est très important, au sein de notre communauté québécoise. Je veux ce soir nous encourager simplement et avec le plus grand respect à voter de façon massive ne serait-ce que pour donner l'exemple à la prochaine génération qu'on se préoccupe de ce qui nous entoure. »

Voyez l'interruption en question ci-dessous :