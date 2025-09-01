Une vidéo à couper le souffle: Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin en chute libre!

Début du contenu principal.
Guillaume Lemay-Thivierge a partagé une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux, nous plongeant au cœur d’un saut en parachute à couper le souffle.
Dans cette aventure en altitude, l’instructeur accueille une invitée bien spéciale: nul autre que sa conjointe, Emily Bégin.
Voyez la vidéo complète un peu plus bas dans l’article.
Pour une vidéo promotionnelle de l’école de parachutisme Voltige, Guillaume et Emily ont réalisé un spectaculaire saut en duo.
Le résultat? Des images à couper le souffle! Le ciel parfaitement dégagé et le soleil éclatant offrent un décor tout simplement magique.
Une vidéo à couper le souffle. Appuyez sur le bouton jouer pour voir ce grand moment.
Le comédien a effectué son tout premier saut en parachute à l’âge de 18 ans.
Passionné, il a fondé son école, Voltige, en 2001. Depuis, il accompagne avec enthousiasme des centaines de personnes à vivre cette expérience inoubliable qu’est un premier saut dans le vide.
Avec son école de parachutisme, Guillaume Lemay-Thivierge permet à de nombreuses personnes de réaliser leur rêve de sauter en parachute.
Récemment, il a accompagné une femme de 50 ans qui a décidé de s’offrir un saut pour célébrer son anniversaire.
