Emily Bégin dans Indéfendable: que se passera-t-il avec son personnage?

Alors que le procès de Sophia Milot (Emily Bégin) se poursuit au Palais de justice d’Indéfendable, les fans se demandent quels sont les motifs de l’agresseur de Sophia, Benjamin (Hugo B. Lefort).

De plus, les téléspectateurs partagent leurs impressions quant à la possible innocence de Sophia. Aurait-elle vraiment organisé son propre enlèvement afin d’extorquer beaucoup d’argent à son mari et de fuir avec son amant ?

C’est là la question qui taraude les esprits.