Emily Bégin nous présente son père

Accompagnée d'une magnifique photo de son mariage, Emily a écrit un touchant message à son père.

«Bonne fête des pères au seul et unique, mon père, Le Serge. Je t'aime papa, merci d'être aussi présent et aimant pour toute la famille et pour ton petit Théodore.»

On voit quand même la ressemblance entre le père et la fille.