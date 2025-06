Émily Bégin surprend avec une nouvelle coupe de cheveux TRÈS courte!

Un look audacieux et rafraîchissant qui met en valeur ses traits et qui tombe pile dans la tendance capillaire de l’été 2025.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’elle adopte ce style court et structuré, mais cette version est particulièrement réussie. Elle a opté pour une séparation au milieu, accompagnée d’une frange rideau légèrement plus courte que le reste de la coupe - un détail qui ajoute une touche de douceur et de modernité.

On adore cette audace assumée! Avec cette coupe chic et légère qui dégage la nuque, Émily nous donne sérieusement envie de faire un tour chez le coiffeur… Et vous, oseriez-vous le carré ultra court cet été?