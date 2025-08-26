Emily Begin s'ouvre sur «sa première longue relation» avec Guillaume Lemay-Thivierge

Début du contenu principal.
Invitée au balado Datetestable animé par Vanessa Duchelle, Emily Bégin s’est livrée sur l’amour et les relations.
Elle en a profité pour parler de son couple avec Guillaume Lemay-Thivierge, précisant qu’il s’agit de la plus longue relation de sa vie. Ensemble depuis maintenant 10 ans, le couple est toujours heureux ensemble.
Emily a confié qu’avant sa relation actuelle, elle avait surtout vécu des histoires d’amour assez courtes:
«En vieillissant, j'aime la douceur, j'aime la communication, cette compliciité là de comprendre l'autre. Présentement, c'est ma première longue relation à vie. J'ai tout le temps eux des chums, comme deux, trois ans maximum. Ça fait 10 ans que je suis avec mon chum.»
Elle a poursuivi en mentionnant, avec un sourire, que Guillaume est un grand romantique. Elle a ajouté, en riant, qu’après les tempêtes traversées récemment, elle avait surtout besoin de simplicité. «Pas de flafla! Surtout qu'on en a vécu dans les 10 dernières années-là. Mais là, il y a un calme qui s'installe et j'adore ça.»
Emily s’est également ouverte sur la dynamique de son couple dans le cadre de ses projets professionnels.
Récemment vue dans la série Indéfendable ainsi que dans le projet FEM, elle travaille actuellement sur un roast qu'elle présentera dans le Bien-cuit Juste pour rire de Garou.
Elle confie que Guillaume agit un peu comme son coach dans cette aventure, lui offrant de précieux conseils.
«Et là, je me pratique parce que je fais hyper confiance à mon chum. T'sais, je veux dire, depuis qu'il a 6 ans qu'il est dans ce milieu-là. Pis il a ce delivery comique là, mon chum.»
Guillaume et Emily ont officialisé leur relation en février 2016, avant de se marier le 1er octobre 2022.
Pour écouter l'entrevue complète avec Emily Bégin à Datetestable, rendez-vous ici.
