Emily Begin s'ouvre sur «sa première longue relation» avec Guillaume Lemay-Thivierge

Emily s’est également ouverte sur la dynamique de son couple dans le cadre de ses projets professionnels.

Récemment vue dans la série Indéfendable ainsi que dans le projet FEM, elle travaille actuellement sur un roast qu'elle présentera dans le Bien-cuit Juste pour rire de Garou.

Elle confie que Guillaume agit un peu comme son coach dans cette aventure, lui offrant de précieux conseils.

«Et là, je me pratique parce que je fais hyper confiance à mon chum. T'sais, je veux dire, depuis qu'il a 6 ans qu'il est dans ce milieu-là. Pis il a ce delivery comique là, mon chum.»