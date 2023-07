L'amour est dans le pré: La sœur de ce candidat se lance à la recherche de l'âme sœur

À 25 ans, Émilie est une passionnée d'agriculture qui souhaite elle aussi trouver l'amour et partager son quotidien avec quelqu'un de spécial. Dans sa vidéo de présentation, elle se décrit comme étant pétillante, enjouée et adepte de diverses activités telles que le kayak, le camping, les jeux de société, le volleyball et la lecture. En amour, elle recherche un prétendant simple, qui aime s'amuser, rire et qui possède un côté indépendant.

D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes pour les 8 candidats de la prochaine de saison de L'amour est dans le pré. La nouvelle animatrice Marie Soleil Dion accompagnera les candidats tout au long de cette expérience unique.