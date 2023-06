Katherine Levac annonce la fin d’un grand projet

«C’est avec le sentiment du devoir accompli que je passerai le flambeau de l’animation de l’Amour est dans le pré pour la saison à venir.

Vous connaissez mon amour sincère pour cette émission, mais il m’était devenu impossible de continuer à sillonner les fermes du Québec pour flatter des chats de granges aux yeux parfois infectés tout en conciliant ma vie familiale et ma tournée d’humoriste.

Je n’ai que des bons mots sur l’ensemble de cette aventure, j’y ai créé des amitiés sincères avec les agriculteurs et leurs prétendants et prétendantes.

J’ai le cœur gros de quitter ce gros projet mais je me réjouis en pensant au fait que je suis toujours invitée à vos mariages et vos épluchettes de blé d’inde. Wow, C’était mon seul but et il est atteint.

Je remercie chaleureusement Bell Media, Noovo et Attraction pour la confiance accordée, et c’est à vous, le public fidèle et engagé de l’Amour est dans le pré, que j’ai le plus envie de dire merci.

D’avoir été ouvert et accueillant, ça m’a mise en confiance dans ce nouveau rôle d’animatrice, j’ai eu tellement de plaisir à le faire.

Si vous saviez à quel point je sais que je vous laisse entre bonnes mains !!! Je ne peux, pour le moment, divulguer l’identité de la personne chanceuse qui prendra le relais, mais une chose est certaine: je serai, comme vous, fidèle au poste pour la regarder matcher du monde dans des tracteurs CASE IH.

Sur ce, j’espère que vos semences se sont bien passées, au plaisir de vous revoir dans une salle près de chez vous !»