Émile Proulx-Cloutier pose avec sa mère célèbre sur le tapis rouge

Starmania, le légendaire opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, fait son grand retour au Québec! Plus de quarante ans après sa création, cette œuvre iconique continue de captiver les foules.

Avec déjà 1 million de spectateurs, la magie de Starmania ne faiblit pas. Mis en scène par Thomas Jolly, le spectacle a conquis Paris avec deux saisons à La Seine Musicale et a séduit les publics en France, en Suisse et en Belgique lors de sa tournée.

Mercredi soir, il y avait foule à la Place Bell de Laval pour la grande première médiatique de l'opéra rock.

Sur le tapis rouge, on a vu défiler plusieurs stars, telles Ludivine Reding, Denis Villeneuve et sa conjointe Tanya Lapointe, Claude Legault, Luc Plamondon, Isabelle Boulay, Fabienne Thibeault, Patsy Gallant, Martine St-Clair, Geneviève Borne, Guylaine Tremblay, Garou, Jean-Philippe Dion, Émile Proulx-Cloutier, Danielle Proulx et plusieurs autres.

Voyez toutes les photos du tapis rouge!

