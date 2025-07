Elon Musk lance son propre parti politique

Elon Musk frappe encore un grand coup sur la scène publique... mais cette fois, ce n’est ni dans l’espace ni sur les routes!

Le patron de Tesla et SpaceX, et père de 14 enfants, a annoncé ce week-end la création de sa propre formation politique, baptisée le Parti de l’Amérique, se positionnant comme une alternative aux deux grands partis traditionnels que sont les démocrates et les républicains.

C’est sur sa plateforme X (anciennement Twitter) qu’il a fait cette annonce en grande pompe, écrivant: « Par un facteur de 2 contre 1, vous voulez un nouveau parti politique, et vous l’aurez! Lorsqu’il s’agit de ruiner notre pays par le gaspillage et la corruption, nous vivons dans un système à parti unique, pas dans une démocratie. Aujourd’hui, le parti de l’Amérique est créé pour vous rendre votre liberté. »