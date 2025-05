Elon Musk apparaît avec un œil au beurre noir au Bureau ovale, il explique pourquoi!

La cause? Rien de politique ou de dramatique, selon l'entrepreneur:

« Je jouais avec mon fils, X Æ A-XII, et je lui ai dit: “Vas-y, frappe-moi au visage.” Et il l’a fait », a-t-il expliqué en souriant.

Une anecdote qui montre une fois de plus le côté imprévisible - et parfois un brin loufoque - du patron de Tesla et SpaceX, connu pour ses déclarations spontanées.

Cette apparition publique était aussi l’occasion pour Elon Musk de réaffirmer ses liens avec Donald Trump, avec qui il partage désormais des affinités politiques de plus en plus assumées. Lors de la rencontre, le président lui aurait même symboliquement offert les clés de la Maison-Blanche. Elon a précisé qu’il continuerait à être «un ami et un conseiller» pour Trump, soulignant une relation de proximité qui ne manque pas de faire jaser dans les milieux politiques et médiatiques!