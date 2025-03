Elon Musk est père pour la 14e fois!

Elon Musk et Shivon Zilis sont à nouveau parents!

La dirigeante de Neuralink a annoncé sur X, le 28 février dernier, la naissance de leur quatrième enfant ensemble, un petit garçon qui s'appelle Seldon Lycurgus.

Dans son message, Zilis a expliqué avoir choisi ce moment pour partager la nouvelle, en lien avec le premier anniversaire de leur fille Arcadia: «Discuté avec Elon et, en raison du magnifique anniversaire d’Arcadia, nous avons estimé qu’il était préférable d’annoncer directement la naissance de notre merveilleux et incroyable fils, Seldon Lycurgus. Bâti comme un colosse, avec un cœur en or. Je l’aime tellement ♥️»

Musk a simplement répondu à cette publication avec un cœur: «♥️».