Elisabeth Léger de La Voix est enceinte et l'annonce est cute à souhait!

La jolie maman chanteuse et relationniste de presse a annoncé la grande nouvelle de sa grossesse à ses followers, dévoilant qu'elle était déjà rendue à la 33e semaine de grossesse!

«Surprise ?🤰🏼Hahaha si vous vous demandiez si c’est vrai que la grossesse du 2ème bébé passe vite… On fait notre annonce à 33 semaines 😅

C’est aussi une des seules photos qu’on a les quatre ensemble 🥰

Pour les curieux : on ne connaît pas le sexe, comme on avait fait pour Emiliana et je suis due LA VEILLE de la fête de ses deux ans 😅

Timing parfait comme on dit ❤️», confie-t-elle.