La fille d’Étienne Boulay et de Maïka Desnoyers frappe encore avec un look génial!

Livia, la fille d’Étienne Boulay et de Maïka Desnoyers nous fait vraiment craquer et, encore une fois, elle a frappé avec un look génial. C’est sur le compte Instagram de sa maman, Maïka, qu’on a pu voir la petite coquette vêtue d’un accessoire craquant!

On adore déjà le pull bleu qu'elle porte par-dessus un gilet rayé, le pantalon bleu royal et la tuque rose, mais ce qui attire surtout notre attention, ce sont ses magnifiques ailes de fée.

La fière maman a dévoilé des images de ce grand moment de style et, sous la photo de la petite fille à papa (qui tient le livre d’Étienne Boulay dans les mains), elle a inscrit:

«À noter son style unique composé d’une tuque, d’ailes de fée ET d’une seule pantoufle… une vraie Cendrillon! Haha!»

Étienne Boulay a d’ailleurs commenté avec fierté «elle est parfaite». Bien d’autres abonnés ont aussi fondu devant l’adorable Livia, qui a toujours LA façon de nous faire sourire.

