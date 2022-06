Maripier Morin: découvrez la bande-annonce du film Arlette

Voici le synopsis du long métrage :

Approchée par le premier ministre du Québec pour rajeunir l’image de son gouvernement, Arlette Saint-Amour devient, du jour au lendemain, ministre de la Culture. Elle réussit par son look et son audace à créer un véritable buzz autour de la Culture. Téméraire, elle n'hésite pas à affronter le plus puissant d'entre tous: le ministre des Finances. Leurs dossiers sont des batailles à livrer, mais leur confrontation est une véritable guerre à finir, car, en bout de piste, ce film s’articule autour d’un grand thème: le pouvoir de l’image. Arlette nous entraine dans les coulisses de l’Assemblée nationale, là où le loufoque côtoie le sérieux, où la comédie embrasse le drame.

Le long métrage met également en vedette Gilbert Sicotte, David La Haye, Paul Ahmarani, Benoît Brière, Claudia Ferri, Bruno Marcil, Anne Casabonne, ainsi que la participation amicale de Lara Fabian et Micheline Lanctôt.