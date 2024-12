Ce pistolet de massage offre un soulagement rapide et efficace des douleurs musculaires et des tensions avec sa thérapie percussive à un seul bouton. Léger et ergonomique, il est idéal pour les douleurs quotidiennes au cou, dos, jambes et épaules, tout en améliorant la circulation sanguine en moins de 2 minutes. Il inclut trois accessoires de haute qualité pour cibler les zones sensibles, et sa poignée brevetée réduit la pression sur les mains et les poignets pour un confort optimal lors de l'utilisation.