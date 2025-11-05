Ce jeune comédien prodigieux de STAT décroche un premier rôle dans Bellefleur

Début du contenu principal.
Parmi les nouveaux comédiens de la troisième saison de la série Bellefleur, on a remarqué un jeune comédien prodigieux qui a eu la chance de jouer dans STAT au cours de la dernière année.
Il s’agit de Dylan St-Pierre qui a interprété le rôle de Ludovic en 2024.
Dans la troisième saison de Bellefleur, il jouera le rôle de Martin. Au moment où ces lignes étaient écrites, nous n’avons pas eu plus de détails à propos de son personnage dans la populaire série de Crave.
En plus d’avoir la chance de jouer avec les comédiens qui faisaient déjà partie de la série comme Guillaume Laurin, Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin, Dylan pourra aussi rencontrer les autres comédiens qui s’ajoutent à la distribution de la série.
Louise Portal (Martine), Marguerite Bouchard (Jeanne) et Jean-Carl Boucher (Rémi) interpréteront des nouveaux personnages dans la troisième saison de Bellefleur.
Dylan n’est pas le seul enfant à jouer dans la prochaine saison de la série: on a récemment découvert qu’un bébé comédien allait aussi en faire partie.
Il s'agit d'Eliott, un mignon petit garçon au regard rieur et au sourire ravageur! Le jeune comédien sera le fils de Claudie (Sarah-Jeanne Labrosse) et de Maxime (Maxime De Cotret).
Voyez juste ici l’annonce de son agence à propos de son arrivée dans la série dont les tournages ont déjà commencé:
«Une belle nouvelle cette semaine! Le petit Eliott rejoint la distribution de la 3e saison de la superbe série Bellefleur. Un très beau projet pour ce charmant petit garçon, entouré d’une équipe attentionnée et bienveillante. On lui souhaite un excellent tournage!», peut-on lire dans la description de la publication.
En attendant la diffusion de la troisième saison, vous pouvez voir ou revoir les premières saisons de Bellefleur sur Crave.
