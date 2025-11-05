Ce jeune comédien prodigieux de STAT décroche un premier rôle dans Bellefleur

Parmi les nouveaux comédiens de la troisième saison de la série Bellefleur, on a remarqué un jeune comédien prodigieux qui a eu la chance de jouer dans STAT au cours de la dernière année.

Il s’agit de Dylan St-Pierre qui a interprété le rôle de Ludovic en 2024.

Dans la troisième saison de Bellefleur, il jouera le rôle de Martin. Au moment où ces lignes étaient écrites, nous n’avons pas eu plus de détails à propos de son personnage dans la populaire série de Crave.