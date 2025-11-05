Louise Portal décroche un rôle dans cette série chouchou

La distribution de la troisième saison de la série Bellefleur vient d’être dévoilée! On retrouvera évidemment les principaux comédiens, mais on pourra aussi découvrir de nouveaux personnages dans cette série chouchou de Crave.

Parmi les nouveaux visages de la distribution, on a remarqué celui de la comédienne Louise Portal qui interprétera le rôle de Martine. Pour le moment, on n’a pas eu plus de détails à propos de son nouveau personnage.