Louise Portal décroche un rôle dans cette série chouchou

La distribution de la troisième saison de la série Bellefleur vient d’être dévoilée! On retrouvera évidemment les principaux comédiens, mais on pourra aussi découvrir de nouveaux personnages dans cette série chouchou de Crave.
Parmi les nouveaux visages de la distribution, on a remarqué celui de la comédienne Louise Portal qui interprétera le rôle de Martine. Pour le moment, on n’a pas eu plus de détails à propos de son nouveau personnage.
Outre Louise Portal, on pourra découvrir d’autres personnages interprétés par Marguerite Bouchard (Jeanne), Dylan St-Pierre (Martin) et Jean-Carl Boucher (Rémi).
Comme pour Louise, on n’a pas encore reçu plus de détails à propos de leurs personnages.
Voici le synopsis de cette troisième saison: «Cette nouvelle saison vient mettre les grandes certitudes de Nicolas (Guillaume Laurin) à l’épreuve, d’abord face à sa paternité, mais aussi face au concept de la famille et de l’amitié avec un grand A. Son frère Maxime (Maxime De Cotret) veut construire quelque chose de solide avec Samir (Antoine Yared) tout en entretenant une relation saine avec Claudie (Sarah-Jeanne Labrosse), mais cette dernière est occupée à réparer et à démêler son cœur amoché. Yann (Marc-André Grondin) et Raphaëlle (Sarah-Maude Beauchesne) continuent de naviguer dans des eaux troubles alors que Yann fait des choix discutables au travail, tout en écorchant sérieusement son amitié avec Minh (Jean Bui). Alex (Guillaume Cyr), amoureux, mais insécure, aime Marie-Claude (Joëlle Paré-Beaulieu) au meilleur de ses capacités, mais son passé ne perdra pas de temps pour le rattraper et l’obliger à se guérir. Tout est fragile au sein de cette gang, qui menace plus que jamais d’exploser.»
On comprend donc que Nicolas, sa gang d’amis et sa famille seront de retour dans cette nouvelle saison de Bellefleur qui s’annonce haute en couleurs.
Réalisés par Jeanne Leblanc, les épisodes de Bellefleur sont signés par Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel.
Rappelons que les deux premières saisons de la série sont toujours disponibles sur Crave.
