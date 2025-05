Le chanteur Dominiq Hamel est fiancé à cette comédienne

Dans sa publication, Dominiq a partagé quelques raisons (aussi belles que rigolotes) pour expliquer pourquoi ils se marient :

– Parce qu’ils ne se sont jamais disputés en trois ans.

– Parce qu’ils se manquent après deux heures de séparation.

– Parce qu’ils se tatouent leur amour sur la peau (littéralement).

– Parce qu’ils ne veulent pas d’enfants, mais ils créent ensemble des œuvres et des souvenirs.

– Parce qu’ils veulent inspirer un monde plus doux.

– Et parce que, selon eux, en 2025, l’amour et la joie… c’est punk!

Émilie, en plus d’être actrice, développe aussi sa pratique comme réalisatrice et metteuse en scène.

Bref, entre la magie des mots, les idées un peu folles et l’amour bien réel, ce couple-là respire la lumière. Et on a bien hâte de voir leur projet d’amour se concrétiser dans quelques semaines. Félicitations aux futurs mariés!