Amélie St-Onge de Mixmania 3 est maman

«Livraison du plus grand des bonheurs dans un petit paquet de 4,67 lbs. Notre douce et précieuse Florence. On t’aime déjà tellement», a-t-elle écrit avec émotion.

Depuis son passage à Mixmania, Amélie a tracé un beau chemin dans le milieu artistique. Elle œuvre aujourd’hui en coulisses à l’émission En direct de l’univers, où elle occupe le poste de chef-recherchiste.

Côté cœur, tout semble aussi rayonner pour elle. En novembre dernier, on apprenait qu’Amélie s’était fiancée à son amoureux Mathieu Lacroix, qui oeuvre comme gérant en développement et production chez KoScène et co-producteur du Pop-up Show.