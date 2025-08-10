Dominic Arpin célèbre 10 ans de mariage avec sa conjointe dans une publication remplie d’amour

Ce samedi, Dominic Arpin a fait fondre le cœur de ses abonnés en partageant un moment particulièrement précieux!

L’animateur et chroniqueur a publié un carrousel de photos et de souvenirs pour souligner une étape marquante: son 10e anniversaire de mariage avec sa tendre moitié Annie Spencer!

Annie, que l’on retrouve derrière plusieurs productions télévisées à titre de productrice au contenu - notamment pour Y’a du monde à messe - partage la vie de Dominic depuis bien plus longtemps.