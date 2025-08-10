Dominic Arpin célèbre 10 ans de mariage avec sa conjointe dans une publication remplie d’amour

Début du contenu principal.
Ce samedi, Dominic Arpin a fait fondre le cœur de ses abonnés en partageant un moment particulièrement précieux!
L’animateur et chroniqueur a publié un carrousel de photos et de souvenirs pour souligner une étape marquante: son 10e anniversaire de mariage avec sa tendre moitié Annie Spencer!
Annie, que l’on retrouve derrière plusieurs productions télévisées à titre de productrice au contenu - notamment pour Y’a du monde à messe - partage la vie de Dominic depuis bien plus longtemps.
En réalité, les amoureux sont ensemble depuis plus de 25 ans, et de leur amour est né Thomas, aujourd’hui âgé de 22 ans. Dominic est aussi papa de Laurence, 31 ans, issue d’une précédente relation.
Dans sa publication, l’animateur de Vlog a livré un texte empreint de tendresse et de reconnaissance:
«Se renouveler. Continuer à se charmer comme à nos débuts. Redécouvrir Montréal comme si on était des touristes venus d’un autre pays. Manger et dormir dans un bâtiment historique et s’amuser à jouer les aristocrates. Faire un saut à Paris (virtuellement) et plonger au cœur du courant impressionniste.
10 ans de mariage et le désir profond de continuer à découvrir le monde à tes côtés pour toujours.
Love you Mini Spence! 😘»
Dix ans de mariage, plus de deux décennies d’amour… et visiblement encore autant de complicité qu’au premier jour!
Dans la section des commentaires, les messages de félicitations ont afflué, notamment celui de sa collègue de radio Ingrid Falaise: « Et du TAC à profusion! Bon anniversaire, vous êtes magnifiques! »
Cet été, Dominic a également marqué son retour à la radio à la barre de Les lève-tôt, aux côtés de Tatiana Polevoy et Ingrid Falaise. Une parenthèse matinale qui se terminera à la mi-août, avant qu’il ne reprenne en octobre les enregistrements de la 20e saison de Vlog.
Vous aimerez aussi: