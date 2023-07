Sébastien Benoît se la coule douce en famille pendant des vacances en Grèce

Ces vacances en Grèce ont été l'occasion pour Sébastien Benoît et sa famille de se ressourcer, de profiter de moments précieux ensemble et de découvrir la richesse culturelle et naturelle de ce pays enchanteur. Les sourires sur les visages et la complicité palpable dans les photos témoignent de la joie et du bonheur partagés lors de ce voyage mémorable.

