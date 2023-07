Gino Chouinard souligne les 50 ans de sa blonde d'une étonnante façon

Gino Chouinard s'est ouvert sur son départ de Salut Bonjour, cette semaine.

Comme vous le savez probablement, le célèbre animateur s'y est pris plus d'un an et demi à l'avance pour annoncer qu'il quitterait l'émission. Il cèdera donc sa place en juin 2024.

En entrevue à Sucré Salé lundi, Gino Chouinard a donné plus de détails sur ce qu'il compte faire après Salut Bonjour au niveau professionnel.

