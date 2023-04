Dominic Arpin: une réflexion très touchante, 10 ans après avoir eu le cancer

« Cette photo a été prise il y a 10 ans jour pour jour. On venait de m'opérer pour un cancer du rein. Sur mon lit d'hôpital, je me rappelle m'être fait la promesse de passer à la vitesse supérieure et de vivre le reste de ma vie à fond. Je suis heureux de constater aujourd'hui que ce n'était pas des paroles en l'air. Ces 10 dernières années, il me semble les avoir vécu le pied au plancher! J'ai couru des marathons et des ultras, compléter un demi-Ironman, défier toutes mes peurs dont celle de sauter en parachute, parcouru la province en van et voyager dans le monde pour suivre des crinqués. Je me suis marié avec l'amour de ma vie, continué à chérir mes deux merveilleux enfants et approfondi mes amitiés les plus significatives. De loin la plus belle décennie de mon existence!

J'écris ce message non pas pour me taper dans le dos, mais pour l'offrir à tous ceux et celles qui vivent dans la peur du cancer ou qui y seront confronté un jour. Il y a de l'espoir, croyez-moi. Accrochez-vous, restez positif et dites-vous que le meilleur reste à venir. Longue vie à vous et continuez de m'écrire quand le doute vous envahit! Je suis là! »

La fin de son texte nous a mis la larme à l'oeil. Dominic Arpin a tellement raison!

Un message important et authentique, qui a été partagé sur sa page Facebook officielle.