Voici la distribution étoile de cette série attendue de Crave

Voici le synopsis officiel de Désobéir : Le choix de Chantale Daigle :

La série raconte l’histoire de Chantale Daigle qui, à l’âge de 21 ans, tombe amoureuse puis enceinte de Jean-Guy Tremblay, un homme qui se révèlera manipulateur et agressif. Après une relation houleuse, elle le quitte, choisit de se faire avorter… mais Jean-Guy, blessé dans son orgueil et désireux de maintenir leur relation, fait appel à la justice pour l’en empêcher. Contre toute attente, un juge donne raison à Jean-Guy, bien que l’interruption de grossesse ait été décriminalisée un an plus tôt. L’affaire relance le débat sur l’avortement à l’échelle nationale et internationale. Devenue le centre d’un cyclone médiatique et politique, Chantale voit sa vie bouleversée à jamais. Trouvera-t-elle la force d’assumer son choix jusqu’au bout?